Саммит «нормандской четверки» начнется с двусторонних встреч

Лидеры России, Франции, Германии и Украины проведут параллельные двусторонние встречи перед началом общего заседания саммита в «нормандском формате». Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Елисейском дворце.

«Когда Макрон будет с общаться с Зеленским, Меркель будет общаться с Путиным. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель — с Зеленским. После этого они все вчетвером соберутся на общую встречу», — пояснил источник. При этом в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского.

Согласно предварительному плану, встреча Путина и Макрона состоится в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву). Перед этим Макрон в 15:00 проведет переговоры с Зеленским. Ожидается, что общая встреча начнется в 16:00 и по ее завершении будет итоговая пресс-конференция. В Елисейском дворце не подтвердили информацию о продолжительности переговоров до 19:00 (20:00 по Киеву), заметив, что они могут затянуться и на более долгий срок.

Саммит в «нормандском формате» состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря.