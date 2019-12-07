Зеленский сегодня собирает закрытое заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне встречи с лидерами «нормандской четверки».

Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 3 декабря во время совещания в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Сама же встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. В ней примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Последний такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине.