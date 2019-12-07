Количество погибших на пожаре в Одессе выросло до пяти человек

В ночь на субботу в ходе разбора завалов после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили еще одно тело, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Всего в результате пожара погибло 5 человек. По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», — говорится в сообщении.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

По данным ГСЧС, всего в результате пожара пострадал 31 человек, в больницах остается 17 из них, 6 декабря было выписано 9 человек.

По состоянию на утро субботы, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Всего с начала разборки завала вывезено 750 куб м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, что в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.