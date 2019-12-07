Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в «нормандском формате» 9 декабря.

«Президент едет на Нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», — сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу.

Данилов указал, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы «отрабатывали все эти процессы».

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран «нормандского формата» — Украины, Германии, Франции и РФ.