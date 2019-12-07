Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одессе

Полиция по итогам проведенных следственных мероприятий установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
«Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше», — заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет во время брифинга.
Он также отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.
Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на 13:00 7 декабря пресс-служба ГСЧС сообщает о пятерых погибших в результате пожара. 10 человек находятся в больницах, судьба ещё 10 остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
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