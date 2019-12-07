У Украины есть сценария действия в зависимости от итогов встречи в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что Украинское государство имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в «нормандском формате» 9 декабря.

«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», — сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу, передает Интерфакс-Украина.

«Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в «нормандском формате», — указал Данилов.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и РФ).