В Индии в результате пожара на заводе погибли 43 человека

Число погибших в результате пожара на заводе в Нью-Дели возросло до 43. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ANI.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Как рассказал представитель пожарного ведомства индийской столицы, возгорание, охватившее около 55 квадратных метров заводского здания, было ликвидировано силами 27 пожарных расчетов.