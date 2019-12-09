Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 9 декабря, укрепил официальный курс гривни на 15 копеек – до 23,7248 гривны за доллар против 23,8770 гривны за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,3203 грн против 26,4892 грн 6 декабря.