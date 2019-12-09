Войти
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
позиция
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»
мирный процесс
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госдолг
RSS

Соглашение с МВФ поможет Украине получить 500 млн евро от ЕС

138
Соглашение с МВФ поможет Украине получить 500 млн евро от ЕС

Соглашение с Международным валютным фондом открывает двери для Украины к получению макрофинансовой помощи Европейского Союза на EUR500 млн, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Такое нужное и своевременное заключение соглашения staff level agreement, международное признание текущих реформ в Украине вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС», — написал Маасикас в Twitter в ответ на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой относительно достижения договоренности о новой трехлетней программе.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила в Facebook, что ожидает получения EUR500 млн макрофинансовой помощи в ближайшие месяцы.

«Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы», — написала Маркарова.

Читайте также: В Украине с сегодняшнего дня новая таможня

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Георгиева обсудили условия новой программы сотрудничества с Фондом. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и исполнительным советом, однако в МВФ заявили о достижении соглашения относительно трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

МВФ, ЕС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 декабря 2019
Воскресенье, 8 декабря 2019
Суббота, 7 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016