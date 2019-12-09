Соглашение с МВФ поможет Украине получить 500 млн евро от ЕС

Соглашение с Международным валютным фондом открывает двери для Украины к получению макрофинансовой помощи Европейского Союза на EUR500 млн, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Такое нужное и своевременное заключение соглашения staff level agreement, международное признание текущих реформ в Украине вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС», — написал Маасикас в Twitter в ответ на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой относительно достижения договоренности о новой трехлетней программе.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила в Facebook, что ожидает получения EUR500 млн макрофинансовой помощи в ближайшие месяцы.

«Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы», — написала Маркарова.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Георгиева обсудили условия новой программы сотрудничества с Фондом. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и исполнительным советом, однако в МВФ заявили о достижении соглашения относительно трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.