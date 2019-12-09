Путин уже прилетел в Париж на встречу в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «в нормандском формате». Об этом сообщает «РИА Новости».

9 декабря в Париже состоится встреча президентов России, Украины, Франции и Германии, на которой будет обсуждаться урегулирование ситуации на юго востоке Украины.

Также сообщалось, что после саммита состоится двусторонняя встреча российского лидера и украинского президента.