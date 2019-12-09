В Париже начались двусторонние встречи лидеров стран «нормандской четверки»

В Елисейском дворце в Париже проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже», — сообщил Офис президента на странице в Твиттер в понедельник.

Отметим, что, согласно ранее утвержденному плану, параллельно проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

После встречи с Макроном Зеленский также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем пройдет «нормандский саммит» .