В Париже началась общая встреча «нормандской четверки»

Переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) начались в Париже. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский собрались в зале Мюрата Елисейского дворца.
Встреча в «нормандском формате» началась с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного времени открытия.
Как сообщают СМИ, Путин с Зеленским сели за круглым столом напротив друг друга, справа от Путина — Макрон, по левую руку — Меркель. На столе перед лидерами разложены одинаковые синие папки с бумагами и устройства для перевода с наушниками, а также стоят стаканы с водой. Позади президентов и канцлера — участники делегаций от каждой из стран «четверки».
Перед началом переговоров у лидеров состоялся ряд двусторонних встреч. Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном, те также провели отдельные встречи с Зеленским. Как ожидается, встреча президентов РФ и Украины произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016