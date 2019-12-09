В Париже началась общая встреча «нормандской четверки»

Переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) начались в Париже. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский собрались в зале Мюрата Елисейского дворца.

Встреча в «нормандском формате» началась с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного времени открытия.

Как сообщают СМИ, Путин с Зеленским сели за круглым столом напротив друг друга, справа от Путина — Макрон, по левую руку — Меркель. На столе перед лидерами разложены одинаковые синие папки с бумагами и устройства для перевода с наушниками, а также стоят стаканы с водой. Позади президентов и канцлера — участники делегаций от каждой из стран «четверки».

Перед началом переговоров у лидеров состоялся ряд двусторонних встреч. Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном, те также провели отдельные встречи с Зеленским. Как ожидается, встреча президентов РФ и Украины произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита.