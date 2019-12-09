Встреча лидеров «четверки» в Париже затягивается – обсуждают итоговое коммюнике

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) продлится еще несколько часов, стороны по пунктам обсуждают итоговое коммюнике.
Об этом в понедельник заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Встреча будет идти еще несколько часов», — сообщил он журналистам.
По словам Тимошенко, «сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого». После этого, пояснил он, документ будет подписан.
Представитель офиса Зеленского подтвердил, что позднее состоится двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее», — сказал он.
«Настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий», — сказал Тимошенко на вопрос журналистов.
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