Зеленский встречается с Путиным

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже завершились более чем через два часа после начала.

Встреча в Елисейском дворце с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ стартовала в 17.20 по местному времени (18.20 по Киеву). В переговорах также принимали участие члены делегаций этих стран.

В то же время есть информация, что она еще будет продолжена.

«Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook в понедельник.

Сейчас в Елисейском дворце идет встреча Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Это первая встреча лидеров России и Украины, ранее Путин и Зеленский общались только по телефону.

В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Владимир Путин в Владимир Зеленский на встрече обсуждают совместную декларацию.

«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — отметили там, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.