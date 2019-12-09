Зеленский встречается с Путиным

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже завершились более чем через два часа после начала.
Встреча в Елисейском дворце с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ стартовала в 17.20 по местному времени (18.20 по Киеву). В переговорах также принимали участие члены делегаций этих стран.
В то же время есть информация, что она еще будет продолжена.
«Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook в понедельник.
Сейчас в Елисейском дворце идет встреча Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Это первая встреча лидеров России и Украины, ранее Путин и Зеленский общались только по телефону.
В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Владимир Путин в Владимир Зеленский на встрече обсуждают совместную декларацию.
«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — отметили там, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016