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Встречу «четверки» решили продолжить за ужином

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Встречу «четверки» решили продолжить за ужином

Переговоры лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция,) будут продолжены после окончания двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера.

«Переговоры лидеров стран „нормандской четверки“ прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», — проинформировал офис в своем Telegram-канале.

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По сообщению Елисейского дворца, возобновление переговоров «четверки» должно возобновиться в 21:15 по Киеву за ужином.

нормандский формат
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Понедельник, 9 декабря 2019
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