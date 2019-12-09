Переговоры в Париже прошли успешно, - Мендель

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже прошли успешно. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации — неправда, — сказала она. — На самом деле переговоры прошли очень успешно».

Вопрос Крыма не обсуждался на переговорах лидеров стран нормандского формата в Париже, добавила Мендель.

«Пока не планируется обсуждать вопрос Крыма», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.