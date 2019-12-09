Зеленский и Путин не смогли договориться по поводу контроля границы, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

Об этом «Украинской правде» рассказал источник в украинской делегации.

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — отметил он.

По словам собеседника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу. Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

В то же время стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.

Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.