Зеленский и Путин не смогли договориться по поводу контроля границы, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.
Об этом «Украинской правде» рассказал источник в украинской делегации.
«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — отметил он.
По словам собеседника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу. Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.
В то же время стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.
Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.
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