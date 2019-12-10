Нацбанк еще больше укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 10 декабря 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 23,6885 грн за доллар против 23,7248 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 23,6885 грн за доллар против 23,7248 грн за доллар в понедельник, курс гривны к евро установлен на уровне 26,3203 грн против 26,2350 грн накануне.