В ДНР готовы менять пленных по формуле «53 на 88»

Украинская сторона включила в список на обмен пленными 88 сторонников непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), удерживаемых на территории Украины. Об этом во вторник сообщила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Морозова также поприветствовала решение «нормандской четверки» способствовать обмену пленными между «республиками» Донбасса и Украиной. По ее словам, ДНР готова провести обмен до конца этого года. «У нас есть возможность провести обмен до конца года, все на данный момент зависит от украинской стороны», — добавила она.

10 декабря лидеры «нормандской четверки» вновь заявили о необходимости обмена удерживаемыми лицами на Донбассе до Нового года по формуле «всех установленных на всех установленных». По словам президента Украины Владимира Зеленского, предварительно обмен назначен на 24 декабря, крайний срок — конец месяца. Он заявил, что Киев рассчитывает на возвращение 72 пленных из Донецка и Луганска.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал сепаратистам 233 человека, «республики» Донбасса передали Киеву 73 человека.