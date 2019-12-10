Как получить кредит с плохой кредитной историей и просрочками?

Многих интересует вопрос о том, как оформить в Украине кредит с плохой кредитной историей? Если Вы ранее брали ссуду и выплачивали её с просрочками, то Ваша кредитная история испорчена и взять новый займ проблематично. Все организации, занимающиеся выдачей займов, проверяют клиентов через БКИ.

Поэтому мы подробно расскажем Вам о том, где в Украине можно получить кредит с плохой историей и просрочками. А также ознакомим Вас с условиями предоставления такого рода услуг.

Причины образования плохой кредитной истории

Существует несколько причин, по которым заёмщики попадают в чёрный список финансовых организаций:

Несвоевременное внесение платежа. Возможно по забывчивости клиента или из-за задержек в выплате заработной платы. Заёмщик вовремя внёс деньги, но на счёт кредитора они пришли с опозданием. Обычно проблема возникает, если пользоваться сторонними сервисами. По правилам днём погашения ссуды считается не день оплаты, а дата поступления денег на счёт. Форс-мажорные ситуации. К ним можно отнести: увольнение или сокращение на работе, заёмщик попал в больницу или его отправили в срочную командировку. Преднамеренное решение клиента не платить деньги. Встречается крайне редко и обычно банки вычисляют таких недобросовестных займщиков на этапе подачи заявки.

Кто может дать кредит и на каких условиях?

Любой банк проверяет историю каждого заёмщика и если она испорчена, то организация откажет в заключении договора. Что же делать, если деньги нужны срочно и занять их не у кого? Обратите Ваше внимание на микрофинансовые сервисы.

Данные организации работают по лицензии и свидетельству, выданным Нацкомиссией Украины, а значит соблюдая законы страны. Многие из них готовы выдать микрозаймы гражданам с плохой историей и просрочками в платежах. Но здесь существует небольшой нюанс. Ни одна компания не будет рисковать и всем подряд раздавать кредиты. Отклонение заявки может быть, если у заявителя большой непогашенный долг, он уже несколько месяцев не оплачивает платежи по займам.

В микрофинансовых сервисах требования к заёмщикам минимальные:

гражданство Украины;

возраст от 18 до 70 лет.

Из документов достаточно представить паспорт, ИНН и банковскую карту. По ним проводится проверка в БКИ, а также в других официальных сервисах. А вот справка о доходах не нужна, так как микрофинансовые организации готовы выдать кредит даже неофициально трудоустроенным лицам, студентам, пенсионерам и прочим категориям.

Как видно, кредит с плохой историей и просрочками платежей можно легко оформить через онлайн-сервисы. https://kotcredit.com.ua/kredit-s-plohoj-kreditnoj-istoriej/ Решение по заявке принимается моментально, срок займа составляет до 30 дней, а ставка при первичном обращении от 0,01 до 0,9% в сутки. Никаких скрытых комиссий и страховок микрофинансовые компании не навязывают. А вот данные по каждому клиенту передают в БКИ, а значит Вы можете исправить свою репутацию, воспользовавшись микрозаймом.