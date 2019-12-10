Минфин разместил облигаций внутреннего госзайма еще на 4,4 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 4,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

«Минфин продолжает снижать стоимость заимствований, а спрос на долгосрочные инструменты ОВГЗ намного превысил установленное ограничение», — говорится в сообщении.

Средневзвешенные ставки доходности составили:

по 1-летними ОВГЗ — 13,0%; (снижение на 46 бп)

по 2-летним ОВГЗ — 12,01%; (снижение на 149 бп)

по 4-летним ОВГЗ — 11,67% (снижение на 73 бп).

Напомним, что на аукционе по продаже ОВГЗ 3 декабря Минфин привлек в госбюджет 4,65 млрд грн.