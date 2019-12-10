На аренду помещений аэропорта «Борисполь» объявят новый конкурс

Министерство инфраструктуры совместно с Фондом госимущества проведут новые конкурсы на аренду имущества аэропорта «Борисполь», в частности — аренды площадей для торговли.

Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

«Вопрос аренды в аэропорту Борисполь не решен с апреля 2018 года. Ранее для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сих пор процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше — мы должны по другому к этому подходить.

Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества — должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия — тот будет арендовать», — рассказал Криклий.

По словам Сенниченко, в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением — это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество.

Международный аэропорт «Борисполь» намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, расположенные в Терминале F и D.

Отмечается, что это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия — балансодержателя.