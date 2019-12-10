На аренду помещений аэропорта «Борисполь» объявят новый конкурс

Министерство инфраструктуры совместно с Фондом госимущества проведут новые конкурсы на аренду имущества аэропорта «Борисполь», в частности — аренды площадей для торговли.
Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
«Вопрос аренды в аэропорту Борисполь не решен с апреля 2018 года. Ранее для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сих пор процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше — мы должны по другому к этому подходить.
Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества — должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия — тот будет арендовать», — рассказал Криклий.
По словам Сенниченко, в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением — это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество.
Международный аэропорт «Борисполь» намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, расположенные в Терминале F и D.
Отмечается, что это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия — балансодержателя.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016