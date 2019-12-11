Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривны на уровне 23,6892 грн за доллар против 23,6885 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,2405 грн против 26,3203 грн накануне.