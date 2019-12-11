Помощник Зеленского не будет публиковать переписку с американскими дипломатами

Помощник президента Андрей Ермак принципиально не станет предавать гласности свою переписку с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и другими американскими дипломатами. Об этом Ермак заявил в опубликованном во вторник интервью американскому журналу Time.
«Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой — мой принцип», — сказал помощник президента Украины.
Он заявил, что данная позиция неизменна вне зависимости от того, что часть его переписки с американским дипломатами уже опубликована в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.
«Я не стану комментировать, было ли опубликовано полностью то, что мы писали друг другу. Но я четко помню, что я говорил, делал и кому я писал. Я могу на 100% поручиться за то, что все мои действия были правильными», — продолжал Ермак, заверив, что он лично «соблюдал закон, никогда не переступал черту и никогда не нарушал правовые и моральные нормы».
Помощник президента отказался раскрыть, насколько близок был Киев к официальному заявлению о проведении расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. «Мы принципиальны в нашей позиции. Мы ничего не нарушали и не совершали ничего, что приравнивалось бы к пересечению черты, и во всех случаях держали слово. Поэтому я считаю, что было бы неверным рассуждать, к какой черте кто-либо мог приблизиться», — заявил Ермак.
Напомним, что в Соединенных Штатах разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшего в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.
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