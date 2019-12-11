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Часы Марлона Брандо продали за $1,95 млн

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Часы Марлона Брандо продали за $1,95 млн

Часы, выставленные на торги Phillips в Нью-Йорке, не просто принадлежали оскароносному актеру, но и снялись в фильме «Апокалипсис сегодня».

Принадлежавший Марлону Брандо экземпляр Rolex GMT-Master Ref 1675 был выпущен в 1972 году. Купив часы, актер сам выгравировал на задней крышке надпись «M. Brando». В 1979-м на съемках «Апокалипсиса» Фрэнсис Форд Коппола требовал, чтобы «ролекс» убрали из кадра. Но актер настоял на своем — в итоге на запястье полковника Курца фигурируют те самые часы, правда со снятым стальным безелем.

В 1995 году Брандо подарил «ролекс» дочери Петре в честь окончания Университета Брауна со словами: «Эти часы как танк. Ты можешь делать с ними все что угодно — они будут продолжать работать». В 2003-м она передарила их своему супругу Расселу Фишеру. С тех пор часы не появлялись на публике.

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«Знаковый, исторически важный и замечательно сохранившийся экземпляр наручных стальных часов с функцией второй часовой зоны» — так описывает лот аукционный дом Phillips. Интригу держали долго: официальный эстимейт так и не был заявлен (он предоставлялся только по запросу). Но все хорошо помнили торги двухлетней давности, на которых Rolex Пола Ньюмана ушел за рекордные $17,75 млн. Торги начались с суммы $250 тыс. Однако чуда не произошло: итоговая стоимость Rolex GMT-Master Марлона Брандо немного не дотянула до $2 млн. Часть этой суммы будет направлена в благотворительный фонд Brando Fisher Foundation.

Марлон Брандо
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