Епифаний обвинил Филарета в работе на Кремль

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает.

Об этом Епифаний заявил в интервью Украинской правде.

«К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня», — заявил иерарх.

Епифаний отметил, что, по его мнению, Филарет, возможно, этого не понимает. Он напомнил, что против ПЦУ проводились проплаченные пророссийскими силами митинги.

«Один из них на Софийской площади — собрали один и тот же митинг сначала в поддержку „112 канала“, кажется, а потом „на защиту“ Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела», — считает он.

При этом Епифаний отметил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место в Синоде ожидает его возвращения, но он самоизолировался в составе ПЦУ.

Напомним, что ранее Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Кроме этого Синод предоставил Филарету право на пожизненное проживание в комплексе зданий на улице Пушкинской в Киеве и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.