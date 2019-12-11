Количество жертв пожара в Одессе выросло до 13

В завалах сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 11 декабря работники ГСЧС обнаружили еще одно тело погибшего человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали 30 человек (в больницах остается 8 человек).
Напомним, что 4 декабря в 10 час. 12 мин в Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 ч. 18 мин. 4 декабря пожар локализован на площади 4 тыс. кв м.
6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.
9 декабря директору колледжа выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия.
По состоянию на утро 11 декабря сообщалось, что открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы и работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания.
Во время поисковых работ обнаружены тела 11 погибших (тела 5 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 13 человек, пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.
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