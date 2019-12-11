Количество жертв пожара в Одессе выросло до 13

В завалах сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 11 декабря работники ГСЧС обнаружили еще одно тело погибшего человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 30 человек (в больницах остается 8 человек).

Напомним, что 4 декабря в 10 час. 12 мин в Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 ч. 18 мин. 4 декабря пожар локализован на площади 4 тыс. кв м.

6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

9 декабря директору колледжа выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия.

По состоянию на утро 11 декабря сообщалось, что открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы и работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Во время поисковых работ обнаружены тела 11 погибших (тела 5 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 13 человек, пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются 9 человек.