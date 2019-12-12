В Украине сегодня тепло и туман

В Украине 12 декабря без осадков, утром возможен туман, днем ожидается 0-5 ° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«12 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром на Левобережье туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура 0-5 ° тепла, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму до 8 °», - отмечается в сообщении.
В Киеве и области 12 декабря без осадков, но облачно. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 3-5 °, по области днем 0-5 ° тепла.
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