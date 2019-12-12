Спасатели завершили поисковую операцию на руинах Одесского колледжа

Спасатели в четверг завершили поисковую операцию в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

«По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана», — написал Котляр на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что в результате пожара «пострадавших — 47 чел., из них погибли 16 чел.»

В целом предоставлена медицинская помощь 33 пострадавшим: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе семи пожарникам). Двое скончались в больнице.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 чел.: семь взрослых (пять пожарников), тор подростка.

При этом заммэра отметил, что правоохранители и судмедэксперты продолжают идентификацию погибших.