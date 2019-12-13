Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 13 ноября, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки — до 23,5633 грн за доллар против 23,6035 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,2424 грн против 26,1409 грн накануне.