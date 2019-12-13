Конец недели в Украине будет по-осеннему теплым

В Украине в пятницу осадки вероятны только в южных областях и на Закарпатье, утром туман, температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В Украине, кроме западных областей, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге страны 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.
В Киеве и области 13 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 0-2° тепла, на Киевщине от 1° мороза до 3° тепла.
Согласно прогнозу, в Украине на выходные временами небольшой (на юге, 15 декабря и в восточных, и Сумской областях умеренный) дождь, в западных, 14 декабря и в северных, центральных и восточных областях местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в южной части и центральных областях на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.
На Киевщине ночью 14 декабря небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время небольшой дождь (днем 15 декабря местами). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.
Синоптики 16-17 декабря в Украине осадков не прогнозируют, лишь ночью в понедельник в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла, в южных и западных областях местами 10-13°.
В столичном регионе 16-17 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016