Запуск рынка земли придаст импульс украинской экономике, - Хелемский

Ресурсы, которые будут сгенерированы за счет запуска рынка земли, следует направить не на потребление, а на инвестирование. В таком случае можно будет обеспечить создание добавленной стоимости, что станет залогом роста украинской экономики. Об этом заявил в интервью «Цензор.НЕТ» директор департамента структурированного торгового финансирования «Укргазбанка» Геннадий Хелемский.
«У нас до сих пор есть большой потенциал в природных ресурсах. В ближайшем будущем появится новый гигантский рынок — рынок земли. Если правила игры будут выписаны более-менее понятно, если удастся все это правильно проконтролировать правоохранительной, судебной системе, регистрационным органам, — это будет рынок с невероятными перспективами. Банки однозначно будут в нем участвовать, предлагать разные продукты — и для фермера, и для собственника земли.
И тут возникает вопрос — что мы будем делать с ресурсом, который зайдет. Хотелось, чтобы это было использовано больше как savings [сбережения], а не consumption [потребление]. Когда кто-то получит $3-5 тысяч за свою землю — что он дальше будет делать с деньгами? Будем надеяться, что отнесет их в банк на счет. И эти деньги дальше будут крутиться в экономике», — заявил Хелемский.
Напомним, в ноябре Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о внедрении рынка земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.
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