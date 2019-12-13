Войти
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
их нравы
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика
реформы
В Украине начинает работать электронный кабинет застройщика

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Рада продлит соглашение с Нидерландами по делу Boeing MH17

180
Рада продлит соглашение с Нидерландами по делу Boeing MH17

По мнению парламентариев, документ «будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиакатастрофы».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту продлить действия соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию крушения самолета Boeing MH17 на востоке Украины до 1 августа 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Рады.

«В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года», — говорится в сообщении.

Соответствующий закон, по мнению парламентариев, «будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании „Малайзийские авиалинии“, которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года».

В сообщении также отмечается, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий данной авиационной катастрофы.

17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Читайте также: Верховный суд Великобритании отложил решение по «долгу Януковича»

Судебное разбирательство уголовного дела в Гааге по факту аварии рейса Малайзийских авиалиний MH17 начнется 9 марта. Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства,

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы. В июне этого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Верховная Рада, MH-17
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016