Бюджет Грузии потерял $300 млн из-за российских авиасанкций

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с Россией. Такие данные предоставил президент Национального банка Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.
«По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на $300 млн меньше. Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса», — сказал Гвенетадзе.
Вопреки пессимистичным заявлениям Гвенетадзе, статистика по туризму показывает обратное. С января по ноябрь 2019 года граждане России осуществили более 1,4 млн визитов в Грузию, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Согласно этой информации, Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию. Всего за 11 месяцев Грузию посетили порядка 8,7 млн зарубежных гостей, что на 7,2% больше по сравнению с данными за прошлый год.
Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала.
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