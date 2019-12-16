Нацбанк снова укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельником, 16 декабря, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 23,498 грн за доллар против 23,5633 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,2567 грн против 26,2424 грн 13 декабря.