Беларусь взяла у Китая кредит на $500 млн

Беларусь подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Об этом в понедельник сообщил Минфин Беларуси на своем сайте.

«16 декабря 2019 г. в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней», — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга.