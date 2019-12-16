Зеленский сегодня едет в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Баку Владимир Зеленский встретится и с представителями украинской общины Азербайджана.