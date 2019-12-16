Полиция открыла дело из-за нападения на нардепа из «Слуги народа»

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook сообщила, что из-за нападения на нардепа из «Слуги народа» Михаила Ананченко, которого избили двое неизвестных возле подъезда его дома, открыто дело.

«По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий», — сказано в сообщении.

Ранее Михаил Ананченко сообщил, что в воскресенье вечером двое неизвестных совершили разбойное нападение на него возле подъезда его дома, он связывает нападение с его политической деятельностью.

«Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — написал нардеп Ананченко на своей странице в Фейсбук.

Он заявил, что «любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии».

Нардеп выразил надежду на быструю и непредвзятую реакцию правоохранительных органов.