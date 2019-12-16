Правительство обещает показать карту всех инфраструктурных инвестпроектов

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестиционных проектов, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Впервые в Украине мы создали карту всех инфраструктурных проектов и Кабмин представит ее на днях», — сказал Милованов в ходе конференции, посвященной государственно-частному партнерству, в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что правительство намерено максимально содействовать развитию государственно-частному партнерству.