Строительство «Северного потока-2» затягивается

«Газпром» планирует продолжить работы по строительству газопровода нынешней зимой и весной, соответствующие изменения были поданы немецким властям.

Об этом сообщает dw.

Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG.

Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Напомним, ранее «Газпром» планировал завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

При этом 11 декабря Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока — 2». Если закон будет окончательно принят, то санкции могут еще более затянуть завершение строительства.