От Apple, Google и Tesla через суд требуют заплатить детям-шахтерам в Конго

На технологические компании, использующие аккумуляторы на основе кобальта, подали в суд с требованием поделиться прибылью с детьми, работающими за гроши на кобальтовых шахтах в Африке.

Международная правозащитная организация IRAdvocates подала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против крупнейших технологических компаний страны — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla. Иск подан от имени 14 анонимных истцов, среди которых есть как малолетние работники расположенных в Демократической Республике Конго шахт по добыче кобальта, так и родственники погибших на этих шахтах детей.

Податели иска считают несправедливым то, что компании-ответчики и их владельцы зарабатывают миллиарды долларов, в то время как дети-шахтеры вынужденно работают за $2–3 в день, ежедневно рискуя погибнуть или получить травму под обвалом. В иске отмечается, что именно такие дети добывают большую часть кобальта, необходимого для литий-ионных аккумуляторов, без которых невозможны ни гаджеты Apple, ни электромобили Tesla, ни нормальная работа серверов Google.

«Проще говоря, сотни миллиардов долларов, генерируемых ответчиками каждый год, были бы невозможны без добычи кобальта в ДРК», — подчеркивается в иске.

Податели иска отмечают, что руководство компаний-ответчиков осведомлено как о том, что добывающие кобальт в ДРК шахтеры (в том числе и дети) работают в условиях «каменного века», так и о том, что за свою работу они получают ничтожно мало, однако продолжало покупать металл у своих поставщиков, не предпринимая никаких усилий для изменения сложившейся ситуации. Таким образом, Apple, Alphabet, Dell Technologies, Microsoft и Tesla, по мнению IRAdvocates, получают свою прибыль не только несправедливым, но и незаконным путем.

В связи с этим истцы требуют взыскать с ответчиков:

компенсацию причиненных детям-шахтерам и их родственникам душевных страданий, физических травм и смерти;

компенсацию всей невыплаченной тем заработной платы;

компенсацию косвенных убытков из-за потери имущества, возможностей для обучения и ведения бизнеса;

иные выплаты пострадавшим.

Точный размер выплат во всех случаях предлагается установить суду. Кроме того, у ответчиков просят изъять несправедливо полученную ими прибыль с целью выплаты компенсаций всем жертвам такой бизнес-практики, а также обязать компании создать фонд, за счет которого будет финансироваться лечение истцов и иных пострадавших при добыче кобальта детей и рекультивация территорий, пострадавших от варварских методов добычи металла.

В сообщении IRAdvocates подчеркивается, что круг ответчиков по иску планируется расширить за счет включения в него других технологических компаний и автопроизводителей.