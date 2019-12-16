Нападение на депутата Рады оказалось инсценировкой СБУ

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной Рады, чтобы выйти на организатора, который планировал такое покушение. Об этом сказано в сообщении СБУ.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения „заказанного“ народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — сказано в сообщении.

СМИ сообщают, что речь идет о депутате парламента, члене фракции «Слуга народа» Михаиле Ананченко, а сама инсценировка произошла в Сумах.

Ранее спецслужбы получили информацию о том, что против народного избранника планируются «действия насильственного характера, связанные с его государственной и общественной деятельностью». При этом исполнители преступления получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. «Лица, причастные к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного депутата было предотвращено», — отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил ранее в понедельник, что правоохранительные органы предупредили депутатов о том, что в ближайшее время могут участиться случаи нападения на парламентариев. Он также сообщил, что «есть люди», которые хотят напугать депутатов, чтобы «они не пришли в Верховную Раду, когда будет голосование, или изменили свое мнение и вообще не голосовали».