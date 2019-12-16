Войти
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
позиция
Зеленский определил «формулу будущего Украины»
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе
мирный процесс
Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Нападение на депутата Рады оказалось инсценировкой СБУ

106
Нападение на депутата Рады оказалось инсценировкой СБУ

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной Рады, чтобы выйти на организатора, который планировал такое покушение. Об этом сказано в сообщении СБУ.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения „заказанного“ народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — сказано в сообщении.

СМИ сообщают, что речь идет о депутате парламента, члене фракции «Слуга народа» Михаиле Ананченко, а сама инсценировка произошла в Сумах.

Ранее спецслужбы получили информацию о том, что против народного избранника планируются «действия насильственного характера, связанные с его государственной и общественной деятельностью». При этом исполнители преступления получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. «Лица, причастные к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного депутата было предотвращено», — отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Читайте также: Нардеп Поляков увидел за решением по «УкрБуду» сделку между Зеленским и Порошенко

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил ранее в понедельник, что правоохранительные органы предупредили депутатов о том, что в ближайшее время могут участиться случаи нападения на парламентариев. Он также сообщил, что «есть люди», которые хотят напугать депутатов, чтобы «они не пришли в Верховную Раду, когда будет голосование, или изменили свое мнение и вообще не голосовали».

СБУ, Михаил Ананченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016