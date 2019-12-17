Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривны на уровне 23,4904 грн за доллар против 23,498 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,1824 грн против 26,2567 грн накануне.