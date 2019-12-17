Клиенты банков смогут подписывать документы стилусом

Национальный банк определил порядок применения цифровой собственноручной подписи клиентами банков — физическими лицами при подписании документов в банке.

Речь идет об использовании специально предназначенного пера — стилуса для подписания документов между банком и клиентом — физическим лицом на электронном сенсорном устройстве.

В НБУ считают, что подписание документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве улучшит условия обслуживания банками физических лиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами — физическими лицами с применением цифрового собственноручной подписи.

Стилус для электронной подписи, например, применяет ПриватБанк.

Порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины утвержден постановлением НБУ № 151 от 13 декабря 2019 и вступает в силу с 17 декабря 2019 года.