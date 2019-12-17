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Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

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Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия — ЕС — Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря. Об этом сообщил во вторник в Twitter бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович, который, как ожидается, представит ЕК на предстоящей встрече.

«С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря», — написал он. Шефчович подчеркнул, что «настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям».

Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, руководители «Нафтогаза» и компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, «урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».

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Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

транзит газа
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