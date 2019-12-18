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Мир органайзеров для канцелярских товаров

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Мир органайзеров для канцелярских товаров

Ручки, скрепки, карандаши, степлеры, ножницы, корректоры — видов канцелярских товаров множество, и у каждого предмета на рабочем столе должно быть своё место. Справиться с этой задачей помогает удобная подставка на стол для хранения канцелярских принадлежностей. Но выбрать её — целая наука. 

Какой органайзер подобрать для рабочего стола

Проще всего ориентироваться по названию: органайзер для ручек, бокс под скрепки, лоток для бумаг — из узкоспециализированных изделий легко собрать подходящий комплект. Встречаются и универсальные подставки с несколькими отделениями. В них удобно разместить все необходимые мелочи. 

Материалом органайзера могут выступать:

  • Дерево. Изделия из него лёгкие, экологичные, выглядят эстетично. Лучше всего деревянный настольный органайзер вписывается в классический интерьер и подбирать его стоит под цвет столешницы. 
  • Металл. Главные преимущества: прочность, долговечность, практичность. Металлические экземпляры хорошо смотрятся в современном оформлении. 
  • Пластик. Материал лёгкий, хорошо поддающийся обработке. С такими подставками стоит обращаться аккуратнее, они хрупкие и неустойчивые.

Продаются настольные органайзеры отдельно и с наполнением. С одной стороны, приобрести готовый набор выгоднее, чем отдельно разные принадлежности, тем более все изделия будут выполнены в едином стиле. С другой — нет никакой гарантии, что предложенная производителем ручка окажется для вас удобной, а в самом наборе будет присутствовать всё необходимое для комфортной работы.

Отдельно стоит упомянуть имиджевые подставки. Ведёрки, корзинки, сложные многоуровневые конструкции являются больше элементами стиля, чем канцелярской принадлежностью. То же относится и к детским моделям в виде забавных зверушек или героев любимых мультфильмов. 

Чем удобны те или иные настольные органайзеры

Идеального органайзера для рабочего стола не существует: то, что подойдёт офисному работнику не понравится бизнесмену, а набор, который выберет младший школьник будет выглядеть неуместно на столе у подростка.

Если говорить о функциональности, то и здесь каждый тип подставки имеет свои преимущества:

  • ведёрко или стакан хороши для тех, кто постоянно пользуется только пишущими принадлежностями;
  • магнитные боксы обязательны, если нужно хранить скрепки, канцелярские кнопки, скобы, другие мелочи из металла;
  • многоуровневые органайзеры — мечта перфекционистов;
  • простые конструкции компактны и дёшевы;
  • «вертушки» позволят быстрее найти нужную вещь.

Если привыкли возить с собой всё необходимое, вам понравятся настольные пеналы. Постоянно ищете нужные мелочи, купите прозрачную подставку. Сквозь её стенки легко рассмотреть содержимое, и ни ластик, ни точилка не укроются от взгляда.

В то же время непрозрачный органайзер для рабочего стола выглядит аккуратнее и солиднее. На нём будут менее заметны чернильные пятна, а широкий выбор расцветок позволит вписать набор в самый замысловатый интерьер.

Если же душа требует креатива, можно выбрать дизайн интересных органайзеров на вот этом сайте для креативных людей. И сделать любимый органайзер самому.

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