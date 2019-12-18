Мир органайзеров для канцелярских товаров

Ручки, скрепки, карандаши, степлеры, ножницы, корректоры — видов канцелярских товаров множество, и у каждого предмета на рабочем столе должно быть своё место. Справиться с этой задачей помогает удобная подставка на стол для хранения канцелярских принадлежностей. Но выбрать её — целая наука.
Проще всего ориентироваться по названию: органайзер для ручек, бокс под скрепки, лоток для бумаг — из узкоспециализированных изделий легко собрать подходящий комплект. Встречаются и универсальные подставки с несколькими отделениями. В них удобно разместить все необходимые мелочи.
Материалом органайзера могут выступать:
Продаются настольные органайзеры отдельно и с наполнением. С одной стороны, приобрести готовый набор выгоднее, чем отдельно разные принадлежности, тем более все изделия будут выполнены в едином стиле. С другой — нет никакой гарантии, что предложенная производителем ручка окажется для вас удобной, а в самом наборе будет присутствовать всё необходимое для комфортной работы.
Отдельно стоит упомянуть имиджевые подставки. Ведёрки, корзинки, сложные многоуровневые конструкции являются больше элементами стиля, чем канцелярской принадлежностью. То же относится и к детским моделям в виде забавных зверушек или героев любимых мультфильмов.
Идеального органайзера для рабочего стола не существует: то, что подойдёт офисному работнику не понравится бизнесмену, а набор, который выберет младший школьник будет выглядеть неуместно на столе у подростка.
Если говорить о функциональности, то и здесь каждый тип подставки имеет свои преимущества:
Если привыкли возить с собой всё необходимое, вам понравятся настольные пеналы. Постоянно ищете нужные мелочи, купите прозрачную подставку. Сквозь её стенки легко рассмотреть содержимое, и ни ластик, ни точилка не укроются от взгляда.
В то же время непрозрачный органайзер для рабочего стола выглядит аккуратнее и солиднее. На нём будут менее заметны чернильные пятна, а широкий выбор расцветок позволит вписать набор в самый замысловатый интерьер.
Если же душа требует креатива, можно выбрать дизайн интересных органайзеров на вот этом сайте для креативных людей. И сделать любимый органайзер самому.
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