Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 18 декабря, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 23,4691 грн за доллар против 23,4904 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,1962 грн против 26,1824 грн накануне.