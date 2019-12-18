В США прошли демонстрации в поддержку импичмента Трампа

Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли во вторник в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения некоторых из этих акций вел телеканал CNN.
Демонстрации прошли, в частности, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Филадельфии, Питтсбурге, Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Денвере, Солт-Лейк-Сити и других городах. Многие участники акций несли плакаты с призывами отстранить Трампа от власти.
Согласно оценкам агентства Associated Press, манифестации были сравнительно малочисленными. По всей стране в них участвовали десятки тысяч человек. Состоявшиеся ранее в этом году демонстрации в защиту прав женщин привлекли значительно больше людей.
В среду, как ожидается, в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют действующему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса США.
24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016