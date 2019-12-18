Минфин хочет одолжить до конца года еще 10 млрд грн

Украина до конца текущего года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года, соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в среду.

«Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене», — говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин указывает, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.

Возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно проекту распоряжения, средств от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

Напомним, что на январь следующего года приходится пик платежей по госдолгу Украины. Инвестгруппа ICU оценивает гривневые выплаты в более чем 21 млрд грн, из которых свыше 16 млрд грн — погашение, а валютные — примерно в $600 млн, из которых львиная доля — погашение.