В Херсоне выделили помещение для полиции Крыма и кинологического центра

Во вторник, 17 декабря, состоялось открытие обновленного помещения для полиции Автономной Республики Крым и г.Севастополя.
«Сейчас главное управление крымской полиции располагается в г. Херсон. По адресу: проспект Адмирала Сенявина,128», — сообщается на сайте Нацполиции Украины.
Отремонтированное помещение оборудовано с учетом потребностей каждой отдельной службы. Служебные кабинеты оборудованы современной мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым для выполнения своих обязанностей личным составом подразделения", — говорится в сообщении.
Кроме этого, на территории Генического района создан современный Кинологический центр. Он оснащен всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Обустроены вольерные комплексы, места для выгула собак. Строительство длилось чуть больше месяца, но несмотря на короткие сроки — центр построен с учетом всех возможных нюансов.
Начальник Главного управления в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе Виталий Стрижак от имени личного состава выразил благодарность руководству Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины за всестороннюю поддержку в создании надлежащих условий для несения службы сотрудниками полиции Крыма.
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